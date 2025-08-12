Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Día Mundial del Hijo del Medio: por qué se celebra cada 12 de agosto

SUR

Martes, 12 de agosto 2025, 17:52

Está el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de Los Trabajadores o el Día Mundial del Medio Ambiente, fechas reconocidas por las instituciones ... y que tienen un significado y una repercursión en la sociedad actual. Pero el calendario también está repleto de 'días de...' que no tienen mucha explicación. Existe el Día del Orgullo Zombie o el Día de la Tortilla de Patatas. Pues bien, en este categoría estaría este 12 de agosto, en el que se 'celebra' el Día Mundial del Hijo del Medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  10. 10

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Día Mundial del Hijo del Medio: por qué se celebra cada 12 de agosto

Día Mundial del Hijo del Medio: por qué se celebra cada 12 de agosto