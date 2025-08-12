Día Mundial del Hijo del Medio: por qué se celebra cada 12 de agosto

Está el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de Los Trabajadores o el Día Mundial del Medio Ambiente, fechas reconocidas por las instituciones ... y que tienen un significado y una repercursión en la sociedad actual. Pero el calendario también está repleto de 'días de...' que no tienen mucha explicación. Existe el Día del Orgullo Zombie o el Día de la Tortilla de Patatas. Pues bien, en este categoría estaría este 12 de agosto, en el que se 'celebra' el Día Mundial del Hijo del Medio.

Es decir, un día que trata de recordar a estos hijos que están entre el mayor y el pequeño, entre el 'mimado' de la casa y el que manda sobre los demás. Vamos, el que está en tierra de nadie. Incluso se le conoce como el 'hijo olvidado'.

Aunque no es una fecha reconocida institucionalmente, desde el 12 de agosto de 1986 se conmemora el Día del Hijo del Medio. Al parecer esta curiosa iniciativa fue propuesto por una mujer llamada Elizabeth Walker, que buscaba protagonismo un día al año a aquellos hermanos medianos. De hecho el 'World Day of the Middle Child' había sugerido que el día del «hijo del medio» fuera el 2 de julio porque es la fecha exacta de mitad del año en el calendario, aunque finalmente terminó encajándose el 12 de agosto.

Una fecha más para ese calendario de conmemoraciones originales y poco fundamentadas que, en realidad, nadie conoce ni celebra.