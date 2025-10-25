La DGT advierte de ocho errores «peligrosos» en moto que pueden costarte la vida

Las cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT) son significativas e invitan a la reflexión: en 2024 fallecieron 286 motoristas en 278 siniestros mortales ... registrados en las vías interurbanas de las carreteras españolas. Según las cifras recabadas por Tráfico, sumando las víctimas mortales de los últimos 10 años, en total 2.385 conductores y pasajeros de motocicletas han perdido la vida en siniestros en este tipo de vías.

La siniestralidad de las motocicletas es compleja por diversos motivos: mayor vulnerabilidad del motorista, menor visibilidad y estabilidad de la moto, influencia de factores como la lluvia y el viento, las irregularidades de la calzada, la mayor exposición a errores de otros conductores, etc. De hecho, tal y como recuerda la DTG en su revista, «es un vehículo ágil y práctico que en ocasiones cobra muy caras las equivocaciones y no concede una segunda oportunidad». A fin de mejorar la seguridad de estos conductores Tráfico destaca los ocho errores más habituales de los motoristas y sus consecuencias. Toma nota.

1 No usar protecciones adecuadas

El primer gran error que repiten los motoristas es circular sin la equipación apropiada ya que ello «aumenta el riesgo de sufrir lesiones graves en caídas o accidentes -heridas abiertas, fracturas…- e incluso lesiones mortales en la cabeza. De hecho, en 2024, más del 10 % de los motoristas fallecidos en vías urbanas no llevaban casco en el momento del siniestro.

«Las lesiones en las manos y los pies son las más habituales cuando se produce una caída en moto, incluso a bajas velocidades, y pueden resultar muy graves sin chaquetas, pantalones, guantes o botas adecuados que protejan de abrasiones», puntualiza Miguel Ángel Sánchez, coordinador especialista en Formación de Conductores de la DGT.

2 No respetar las normas

Aunque parezca obvio, las normas de tráfico están para cumplirlas ya que garantizar la seguridad de la circulación. «Respetar los límites de velocidad en calles y carreteras, las señales verticales y los semáforos, las prioridades de paso para peatones y en los cambios de carril, usar el casco protector y el resto del equipo reduce el riesgo de tener un accidente», matiza Sánchez sobre este asunto.

3 Descuidar las revisiones y mantenimiento

Destaca la DGT que, para circular, es imprescindible pasar las pertinentes «revisiones periódicas y hacer un mantenimiento adecuado a la moto pues, un vehículo en malas condiciones -especialmente una motocicleta- es sinónimo de comenzar a circular con mal pie».

Por ello, hay que tener precaución con el estado de los neumáticos, los frenos o la suspensión, por ejemplo, porque, en caso de un mal mantenimiento, se puede comprometer la estabilidad del vehículo, provocar fallos de control, alargar frenadas y aumentar el riesgo de siniestro. «El mantenimiento de la moto es esencial para circular seguro, especialmente en curvas y en condiciones de mal tiempo y lluvia», afirma Sánchez. «También en la circulación urbana, donde las motocicletas tipo escúter, de ruedas más pequeñas, necesitan circular con una presión de aire adecuada para maniobrar y frenar en espacios reducidos».

4 Conducir a una velocidad excesiva

Conducir a una velocidad excesiva supone un factor de riesgo porque exige más espacio para frenar y reduce el tiempo para maniobrar en caso de imprevisto. También recuerda la DGT que, una velocidad inadecuada, dificulta además el control de la moto en curvas o con asfalto mojado.

5 No trazar las curvas de forma segura

Otro de los grandes errores que cometen con conductores de estos vehículos está relacionado con trazar las curvas de una manera incorrecta. Para hacerlo con seguridad se debe trazar la curva combinando técnica, control y anticipación. También es importante situarse correctamente en la carretera antes de entrar en una curva (en el borde derecho en curvas a izquierda, junto al eje central en curvas a derecha). «Las curvas en moto exigen un 'trabajo previo' al motorista. Antes de entrar en una hay que reducir y ajustar la velocidad a las condiciones -de la vía y del tráfico- y saber qué trayectoria va a seguir, por dónde va a entrar y por dónde va a salir», señala el especialista en Formación.

6 Técnica de frenada incorrecta

A la hora de frenar también se dan errores por parte de los motoristas. Destaca Tráfico que una técnica de frenada adecuada es quizás una de las habilidades más importantes que el motorista debe adquirir sobre las dos ruedas. Así, a la hora de trazar curvas, se recomienda no hacer uso del freno delantero cuando la moto está inclinada, ya que en ese momento se reduce la superficie de contacto del neumático con el asfalto y una frenada puede provocar la caída.

Es importante que el motorista sepa frenar de manera adecuada en cada situación. No es lo mismo frenar en una recta o una curva. También hay una motivación diferente cuando la calzada está mojada o embarrada, por ejemplo o incluso se existen bolsas de agua. En este aspecto, destaca la DGT que las ayudas electrónicas para la frenada (como el ABS) que equipan las motos actuales «contribuyen a reducir considerablemente el riesgo y a compensar posibles fallos del motorista en este tipo de situaciones».

7 Circular en zigzag entre carriles

Ojo con circular haciendo zigzag entre vehículos. Según recuerda la DGT, esta forma frecuente de circular para los motoristas, además de ser una maniobra antirreglamentaria y aumentar el riesgo de accidente, «es un comportamiento agresivo que causa molestias y estrés a los demás conductores».

«Cambiar constantemente de un carril a otro para avanzar más rápidamente provoca frenadas bruscas que pueden causar colisiones entre vehículos», apostilla Sánchez.

8 Limitar el campo de visión a la rueda delantera

En último lugar (y no por ello menos importante), otro de los errores frecuentes de los motoristas tiene que ver con limitar el campo de visión a unos metros delante de la moto, de forma que se produzcan situaciones o cambios en el tráfico que pasen desapercibidos. «Fijar la vista en nuestra rueda delantera puede ser peligroso porque limitamos nuestra propia capacidad de reacción, anticipación y maniobra», explican los especialistas de la DGT.