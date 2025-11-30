Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores

El detenido utilizaba su identidad como supuesto mánager deportivo, presentándose como un profesional con contactos

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:18

La Guardia Civil ha detenido al ojeador y entrenador de fútbol grancanario Kenneth V.V. por cometer graves delitos de abusos sexuales y corrupción de ... menores, quien también se hacía pasar por representante deportivo y llegó a ser árbitro. La investigación, bautizada como 'Fake manager', ha identificado a 61 víctimas, todas ellas menores de edad, que no habían formalizado denuncia antes. En algunos casos, el ahora detenido llegó incluso a mantener relaciones íntimas con algunos de los denunciantes menores de edad. Ingresó en la prisión de Tahíche (Gran Canaria) el 13 de noviembre.

