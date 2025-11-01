Detenidos por la venta ilegal de medicamentos por internet para fabricar 'la droga de los pobres'

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en varias provincias vinculadas a una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet, que ... adquirían con recetas falsas para luego poder mezclarlos con drogas. La llamada operación 'Grecofar' se ha saldado con arrestos en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Según ha informado la Guardia Civil este sábado en un comunicado, los detenidos adquirían estos medicamentos con recetas falsas. Gracias a la investigación se pudo determinar que estos medicamentos eran comúnmente utilizados para el consumo de drogas. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y falsedad documental.

La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la aprehensión de gran cantidad de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de la localidad de Benavente (Zamora). Los agentes realizaron gestiones para averiguar la trazabilidad de los medicamentos, así como el origen y la legalidad de las recetas usadas para ser dispensadas. Y así lograron determinar que los medicamentos provenían de recetas electrónicas privadas del mismo colegiado. Este prescribía un medicamento comúnmente usado en el consumo de drogas y cuyo transporte hacia el norte de África es habitual para su posterior mezcla con hachís. La finalidad de esta composición es elaborar 'karcubi', conocida como 'la droga de los pobres'.

Una vez detenida la persona que se dedicaba a elaborar y vender las citadas recetas médicas, localizaron a su principal colaborador, quien se encargaba de vender las recetas a través de aplicaciones de mensajería.

El dinero obtenido se canalizaba mediante 'mulas económicas', titulares de las cuentas bancarias donde se recibía el dinero recaudado de las venta. Estas personas ya han sido identificadas, al igual que un vecino de Majadahonda (Madrid), en cuyo domicilio la Guardia Civil incautó «gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático». Esta persona vendía posteriormente los fármacos de manera ilícita por redes sociales.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Las diligencias instruidas, los objetos incautados y las personas detenidas han sido puestos a disposición de la sección 6 del Tribunal de Instancia de Majadahonda.