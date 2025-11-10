Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La menor será explorada en la cámara Gesell y se realizará prueba preconstituida. LP

El detenido por violar a su sobrina de seis años fue arrestado en 2019 por abusar de otra

La acusación solicita que se le tomen muestras de ADN y que la menor sea explorada mediante cámara Gesell «a la mayor brevedad posible»

Ignacio Cabanes

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

El hombre detenido en Valencia acusado de violar a su sobrina, de solo seis años y con problemas de autismo, y que se encuentra ... en libertad con una simple orden de alejamiento respecto de su víctima de cien metros, ya evitó hace un lustro la cárcel tras ser arrestado por otro caso de abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Dicho antecedente de 2019 le consta cancelado tras ser absuelto al no poder la pequeña, de solo tres años, verbalizar los tocamientos y no contar con ninguna otra prueba periférica de corroboración de los hechos denunciados, según ha podido saber este periódico.

