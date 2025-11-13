Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

El arrestado podría ser condenado a dos años de cárcel por matar al ejemplar de una especie en peligro de extinción

J. M. L.

Toledo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:30

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) han detenido en Toledo al vigilante de una finca por haber abatido ... a tiros un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península.

Te puede interesar

