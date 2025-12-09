Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de la Policía Nacional patrullan en un barrio de Valladolid. Carlos Espeso

Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

El arrestado y su mujer alegaron que otra pareja con la que conviven acumulaban varias mensualidades sin pagar el alquiler

E. N.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:23

Comenta

Entró en la habitación de su compañero de piso compartido, cogió sus pertenencias, las sacó al pasillo de la vivienda y, después, cambió la cerradura. ... Es el orden de sucesos que llevó a la Policía Nacional a detener este domingo a un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en el barrio de Delicias. Los agentes se personaron en el edificio, minutos después de medianoche, tras recibir una llamada en la que se informaba de problemas entre compañeros de piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  4. 4 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9 El cura plurilingüe de Torremolinos
  10. 10 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura

Detenido por sacar las pertenencias de su compañero de piso al rellano y cambiar la cerradura