Detenida una madre por la muerte violenta de su hijo de 7 años en El Ejido La Policía Judicial se encuentra en este momento en el lugar del arresto ALICIA AMATE Almería Jueves, 10 octubre 2019, 14:14

La Guardia Civil de Almería ha detenido a una madre en la barriada ejidense de Las Norias de Daza (Almería) por la muerte violenta de su hijo de 7 años. La Policía Judicial se encuentra en este momento en el lugar del arresto.

Fuentes del instituto armado han confirmado la presencia de los agentes en la barriada de El Ejido así como sobre la detención de esta persona, cuya identidad no ha trascendido. No obstante, no se han especificado de momento más detalles sobre las circunstancias en la que se habría producido el crimen.