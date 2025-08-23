Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la detención. Guardia Civil

Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante

La Guardia Civil ha intervenido cinco dispositivos espía y abundante material informático, que está siendo analizado por los investigadores

Tere Compañy Martínez

Alicante

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:26

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a un médico de 49 años, acusado de grabar a pacientes sin su consentimiento durante ... reconocimientos médicos en el centro sanitario donde trabajaba. Se le investiga por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

