Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
Practicó una operación casera a su progenitor para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena
E. P.
Viernes, 22 de agosto 2025, 09:42
Un cirujano alicantino ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años, este pasado ... martes como consecuencia de una sepsis. Al parecer, el médico presuntamente habría practicado una operación casera para amputarle varios dedos de los pies, según han confirmado fuentes cercanas al caso.
Por el momento, la Policía Nacional mantiene un absoluto hermetismo sobre este asunto, del que solo ha confirmado que el hijo de la víctima ha sido arrestado, sin aportar más detalles. Las circunstancias todavía se están investigando.
Según han avanzado 'Levante' e 'Información', el anciano sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena. Al parecer, el hombre regresó a la residencia de mayores en la que vivía de manera habitual tras haber pasado unos días con su familiar. Allí detectaron que el varón tenía un vendaje y que le faltaban varios dedos de los pies.
El hombre fue ingresado en el Hospital de Sant Joan d'Alacant al complicarse su estado de salud. Posteriormente, tras empeorar, fue trasladado hasta el Doctor Balmis de Alicante, donde murió el pasado martes por una sepsis.
