Acceso al Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant. Shootori

Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa

Practicó una operación casera a su progenitor para amputarle varios dedos de los pies, ya que sufría problemas circulatorios y había comenzado a presentar gangrena

E. P.

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:42

Un cirujano alicantino ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio tras la muerte de su padre, de 94 años, este pasado ... martes como consecuencia de una sepsis. Al parecer, el médico presuntamente habría practicado una operación casera para amputarle varios dedos de los pies, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

