Una vecina, frente al balcón de la vivienda de Murcia donde un hombre asesinó presuntamente a su pareja. Nacho García

Detenido un hombre en Murcia por presuntamente asesinar a su pareja

Existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018; el suceso tuvo lugar en San José de la Montaña

L. V.

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:59

Agentes de Policía Nacional investigan la aparición en la noche de este lunes del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su ... vivienda en San José de la Montaña, en Murcia. El marido de la fallecida está siendo investigado por la Policía como presunto autor de un delito de homicidio cometido presuntamente contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de la calle Don Fabián, en el barrio de San José de la Montaña, en la pedanía murciana de Los Garres.

