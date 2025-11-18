Detenido un hombre en Murcia por presuntamente asesinar a su pareja

Agentes de Policía Nacional investigan la aparición en la noche de este lunes del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su ... vivienda en San José de la Montaña, en Murcia. El marido de la fallecida está siendo investigado por la Policía como presunto autor de un delito de homicidio cometido presuntamente contra su pareja sentimental. Los agentes hallaron a la víctima fallecida en una vivienda de la calle Don Fabián, en el barrio de San José de la Montaña, en la pedanía murciana de Los Garres.

El hombre acudió a la vivienda de un vecino en torno a las 20.30 horas y le dijo que había llegado de un bar cercano y había encontrado el cuerpo sin vida de su mujer. Fue este vecino el que llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para dar el aviso y solicitar una ambulancia.

Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al domicilio, junto con los sanitarios, que confirmaron la muerte de la mujer, Milagros, de 48 años. Por su parte, los agentes detuvieron a la pareja de la fallecida, Paco, alias 'El Periquito'.

Fuentes policiales señalaron que existían denuncias previas por malos tratos contra el detenido en los años 2008, 2017 y 2018. En la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento. Continúa abierta la investigación para determinar las causas de la muerte.

A la entrada de la vivienda se encontraba esta martes Mari Carmen, hermana de la mujer fallecida. «Me ha llamado la Policía y no me lo creía», sostiene entre lágrimas. «Pensaba que era una broma», indica.

«De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región este año», indicó el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en su perfil en X.