Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del centro de salud.

Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso darle el alta

La médica ha sufrido lesiones oculares que han precisado atención hospitalaria

(J.M.L.

Guadalajara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:11

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita ... de armas después de haber agredido a una médica en un centro de salud de la capital alcarreña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  5. 5 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  6. 6 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  7. 7 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  10. 10

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso darle el alta

Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso darle el alta