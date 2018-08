Desnudos en el metro Pruebas de los escáneres en Union Station, en el centro de Los Ángeles. :: l. a. metro Los Ángeles será la primera ciudad de EE UU que escanee a los pasajeros de su red de suburbano en busca de armas y explosivos OSKAR BELATEGUI Jueves, 16 agosto 2018, 00:12

'Desafío total' transcurría en 2084 pero anticipaba una tecnología que este mismo año será una realidad en Los Ángeles. Arnold Schwarzenegger entraba armado en una estación de metro y un gigantesco escáner por el que cruzaban todos los pasajeros detectaba su pistola. Al ser descubierto, el protagonista saltaba rompiendo en mil pedazos la gigantesca pantalla de rayos X.

El futuro que imaginó el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick y que Paul Verhoeven llevó al cine es el presente de un país obsesionado por la seguridad tras el 11-S. Esta misma semana, la estación de Union Station, en el centro de Los Ángeles, escenario de películas como 'Blade Runner' y 'Speed', acogió la presentación de los primeros dispositivos de control de pasajeros en busca de amenazas terroristas. La red del suburbano angelina, formada por 93 estaciones, se llenará de estos escáneres portátiles que son mucho más que detectores de metal.

Desarrollados por la compañía Thruvision y con un coste de 100.000 dólares por unidad, desnudan a una persona en busca de armas y explosivos. Basta con situarlos a 10 metros de las entradas al andén para que escaneen a 2.000 pasajeros cada hora. La Policía de Los Ángeles asegura que son «rápidos y no intrusivos». Juran que no revelan la anatomía de la persona y que no interrumpirán el tráfico fluido de una red que usan 300.000 personas al día. «Buscamos chalecos explosivos y rifles de asalto, armas que puedan causar un daño masivo», especifican las autoridades de una ciudad que se convertirá en la primera de Estados Unidos en adoptar medidas reservadas hasta ahora a los aeropuertos. «La mayoría de la gente no sabrá que está siendo escaneada, no hay riesgo de que pierdan su tren».

El gobierno federal lleva quince años estudiando la implantación de una tecnología que también se ha probado en las últimas semanas en estaciones de Nueva York, Washington y Nueva Jersey. El 'software' detecta objetos ocultos atendiendo a las ondas naturales producidas por el cuerpo humano. Los escáneres no emiten radiación y también se anuncia su uso en grandes concentraciones, como acontecimientos deportivos, marchas y manifestaciones. Siempre en aras de la seguridad, aunque, como recuerda Brian D. Taylor, director del Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad de California, es bastante más probable que un pasajero del metro de Los Ángeles sufra un robo o sea manoseado que sea víctima de un atentado terrorista.