Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melissa Macía, alcaldesa de Villarino de Conso, en el canal 24h EC

La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»

Melissa Macía, regidora de Vilarino de Conso lamenta que «todos los fuegos apuntan a intencionalidad»

Marina León

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:27

La ola de incendios que arrasa España deja imágenes desoladoras. Las llamas continúan desbocadas en Galicia, especialmente en Ourense. Una de las localidades que vive ... con desesperación el avance del fuego es Villarino de Conso​​, donde residen poco más de 500 personas. En estos momentos, las llamas y el humo llegan al municipio desde tres frentes distintos: Pradoalbar, Chaguazoso y Mormentelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  4. 4 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  7. 7 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  8. 8 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  9. 9

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin
  10. 10 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»

La desesperación de la alcaldesa de un pueblo de Orense que lucha contra los incendios: «Son muchos días sin dormir»