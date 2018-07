Demi Lovato recae en el infierno Lovato, pletórica en su actuación del 24 de junio en Lisboa. :: efe La artista no consigue superar su adicción a las drogas tras una infancia traumática y vuelve a ingresar por sobredosis ISABEL URRUTIA Jueves, 26 julio 2018, 00:07

Todo apunta a que no podrá superar la barrera de los siete años. Hace unos pocos meses, Demi Lovato presumía de haber superado las adicciones al alcohol, cocaína, heroína y estupefacientes en general. «Estoy limpia desde el 15 de marzo de 2012. Ese día decidí cambiar el rumbo de mi vida. Y quiero deciros, aquí y ahora, que sin vosotros no lo habría conseguido. Me habéis salvado la vida. ¡¡Os quiero!!», gritaba exultante el pasado marzo la exestrella de la factoría Disney, flanqueada por Kehlani y el DJ Khaled, en el Barclays Center de Brooklyn. Más de 18.000 personas bramaban su nombre como posesos -¡¡Demi!! ¡¡Demi!!- mientras ella aferraba el micrófono y apuntaba hacia el cielo. Aquella noche, lloró en el escenario. De alegría y gratitud.

La joven, de 25 años, se encuentra ahora en una habitación del hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, después de ser ingresada de urgencia el pasado martes. La Policía y los bomberos de la localidad californiana acudieron, pasadas las once de la mañana, a la vivienda de Lovato en Hollywood Hills por una llamada de emergencia. Una vez allí, se la encontraron inconsciente en el suelo y procedieron a aplicarle «un primer tratamiento de choque con antinarcóticos», según el tabloide TMZ, que ofrece información exhaustiva sobre las 'celebrities'.

Las mismas fuentes barajan la posibilidad de que haya sufrido una sobredosis de heroína «en el curso de una fiesta que duró toda la noche en el restaurante Saddle Ranch». Ni los representantes de la intérprete ni el centro hospitalario han confirmado que el motivo del ingreso haya sido el consumo de drogas. «Hay que respetar su privacidad y no especular sobre lo que ha sucedido. Su salud y recuperación son ahora lo más importante», recoge un comunicado de su mánager, Nicole Perna. Rodeada de su familia, sin fecha inmediata para el alta médica, la artista que se codea en los 'hits parades' con Lady Gaga y Miyley Cyrus ha transmitido «humildemente el agradecimiento más sincero a todo el mundo por su amor, apoyo y plegarias».

70 millones de seguidores

Lovato es una estrella que vive para sus fans. Empezó a trabajar como actriz televisiva a los ocho años, tiene más de 70 millones de seguidores en Instagram y habla sin tapujos sobre sus traumas y desgracias. Todos sus admiradores saben que padeció 'bullying', lucha contra sus tendencias suicidas y a duras penas ha superado la bulimia y la anorexia. Tampoco oculta que se le ha diagnosticado trastorno bipolar.

Heredera de la voz de su madre, la cantante country Dianna de La Garza (Hart, de soltera), lo tenía todo para hacerse fuerte en el nicho del pop-rock juvenil. Su primer álbum, 'Don't Forget', superó las 500.000 copias y consiguió un disco de oro en Estados Unidos. Tenía 15 años y viajaba con guardaespaldas. La vorágine no había hecho más que empezar. Un par de temporadas más tarde, se aupó al número uno del Billboard 200 con 'Here We Go Again'. Fue entonces cuando cayó en las garras de las drogas.

Se enganchó a la cocaína cuando salía con Joe Jonas, otro talento fulgurante y confeccionado a la medida del mercado musical norteamericano. Ambos irradiaban pulcritud, lucían una sonrisa profidén y rezaban antes de salir al escenario. Una relación muy fotogénica que terminó «reducida a una amistad muy bonita», como ambos se encargaron de propagar en Twitter. Millones de ojos seguían todos los días los encuentros y desencuentros de la pareja en las redes sociales. Medias verdades y mucha ficción se suministraban a golpe de 'tuit'. El'show-business' trabajaba a toda máquina. Sobre todo porque Lovato era un diamante en bruto.

Por aquella época, ya había protagonizado la miniserie de Disney Channel 'As the Bell Rings' y la película ' Camp Rock', que atrajo a unos nueve millones de espectadores en Estados Unidos. Alegría y éxtasis. Se encontraba en la cresta de la ola cuando perdió el control. «A los siete años, ya acariciaba la idea del suicidio. Siempre me ha fascinado la muerte», confesaba a modo de disculpa la cantante nacida en Alburquerque.

No obstante, fue en Texas donde dio sus primeros pasos y aprendió a tocar el piano. Allí también descubrió el infierno. Los malos tratos de un padre alcohólico, las depresiones de una madre que sufría trastornos alimenticios, el acoso de las compañeras del colegio...; nada de aquello ha quedado perdido en el olvido. El éxito no ha bastado para enterrar los demonios del pasado.

Da la impresión de tener muy presente a «la pequeña que soñaba con destruirse y desaparecer». Como si nada hubiera cambiado. La letra de su último single, 'Sober' (Sobria), ha resultado una premonición de la recaída en el abismo: 'Pido perdón a los fans que perdí, y a los que me han visto caer de nuevo'. Lo cantó el domingo en California, con un hilillo de voz. Y aun así, como le han recordado los fans en Twitter, le queda una salida: «Volver a intentarlo mil veces, te estaremos esperando».