Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ley no puede esperar

La reducción del límite de alcoholemia no es un capricho legislativo: es una herramienta preventiva avalada por la evidencia, por la ciencia, por la experiencia internacional y por la realidad cotidiana de nuestras carreteras

David Landazabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Hay temas que vuelven una y otra vez porque siguen sin resolverse. La reducción del límite de alcoholemia es uno de ellos. Y cada vez ... que regresa, vuelve acompañado del mismo silencio incómodo: ¿cuánto más tenemos que esperar para que la vida sea una prioridad política real?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  3. 3 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  4. 4 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  5. 5 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  9. 9 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  10. 10 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ley no puede esperar

La ley no puede esperar