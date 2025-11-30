¿Qué es el Cyber Monday y por qué se celebra este 1 de diciembre?

Aún con la resaca del Black Friday y las tiendas abiertas durante todo el fin de semana, este lunes se añade un hito más a ... la campaña de compras. Se debe a que este lunes es el Cyber Monday, que ofrece más ofertas y descuentos en comercios, especialmente en Internet, aunque también cada vez más puntos de venta físicos se suman a esta celebración. La jornada se desarrolla el lunes posterior al Viernes Negro o Black Friday, por lo que este año tendrá lugar este 1 de diciembre.

El origen de esta iniciativa no está demasiado claro, pero existe una teoría que apunta a que surgió en el año 2005 en Estados Unidos, donde los comercios que vendían en Internet eligieron esta fecha para aprovechar el tirón del Black Friday. Como en aquella época tener internet en casa aún no estaba demasiado extendido, era más frecuente esperar al lunes y realizar las compras online en el puesto de trabajo.

Inicialmente las promociones en torno a esta fecha eran fundamentalmente del sector tecnológico, pero hoy en día abarcan a distintos sectores. De hecho, las ofertas del Black Friday enlazan con las del Cyber Monday en la mayoría de los casos, lo que permite que se pueda disfrutar en tiendas o páginas web de la denominada Black Week: es decir, siete días (o más) con ofertas para empezar la campaña de Navidad, lo que puede ser una gran ayuda para el cliente para los regalos de las fechas que se acercan.