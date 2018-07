A cuatro manos: vivir en casa de los padres

Isabel Bellido Tengo 25 años y no me quiero independizar

Este verano he vuelto a casa de mis padres, aunque en realidad nunca me había ido del todo. Desde Madrid –donde antes vivía– releía con interés 'De qué van las comunas', de Pepe Ribas, el mismo que en 1974 fundó Ajoblanco, la gran revista contracultural y libertaria de este país. El libro hace un repaso por las comunas que en los setenta brotaron –con las dificultades propias de una dictadura– en España. Sus habitantes compartían, entre otras, una particularidad: querían romper con su familia. Divorciarse de ella. Acuchillar el triunvirato Iglesia-Estado-Familia comenzando por esta última, que hacía las veces de instrumento de vigilancia, y establecer un nuevo esquema de convivencia ajeno a la represión que por entonces se mezclaba peligrosamente con el afecto. Si me hubiese tocado vivir esa coyuntura, probablemente habría sido la primera en hacer las maletas.

Pero el otro día –ya en casa, en Málaga– leía algunas nociones de Roland Barthes sobre la familia que me parecieron, desde la ternura, tan revolucionarias como las de Ribas: «Cuánto me desagrada esa determinación científica de tratar la familia como si fuese únicamente un tejido de obligaciones y de ritos: o bien se la codifica como un grupo de pertenencia inmediata, o bien se hace de ella un nudo de conflictos y de inhibiciones. Diríase que nuestros sabios no pueden concebir que haya familias en las que las personas se amen». El que fuera uno de los pensadores franceses más relevantes del siglo XX vivió con su madre hasta que ésta falleció, y apenas le quedó la escritura como consuelo: incluso aparece en 'La cámara lúcida', uno de sus ensayos más célebres. En él embiste contra los que confunden dependencia con amor: «Todos pretenden que mi pena es mayor debido a que viví toda mi vida con ella; pero mi pena proviene del hecho de ser ella quien era; y es por ser ella quien era por lo que viví con ella. A la Madre, como Bien, ella había añadido la gracia de ser un alma particular».

Dejo el libro en la mesa del salón. Mi madre sale del baño y me regaña por cuarta vez –he dejado abierto el tubo de pasta de dientes y se reseca–, pero enseguida me comenta algo de la última lectura que hemos compartido o de la canción que estamos escuchando. Pienso en mi padre, que pronto llegará del rastro con más discos; pienso en las cosas que querría que me contase y que yo no le cuento. No quiero irme todavía: mis padres, como la madre de Barthes, no son –solo– padres, sino personas geniales a las que quiero ver a diario y de las que quiero seguir aprendiendo. No quiero esperar a los domingos para preguntarles qué tal ha ido su semana y no tener tiempo de saber qué tal les iba antes de que yo naciese (porque a los padres solo los conocemos cuando nos olvidamos de que son nuestros padres). No creo en la familia como la mano que da de comer al pájaro hasta que rompe a volar, como estorbo senil que no permite nuestras manías adultas, sino como un espacio libre del que me voy o en el que me quedo, si no fuera porque Málaga no es ciudad para jóvenes, aunque de eso hablaremos en otra columna.

Txema Martín Esta casa no es una fonda

No puede negarse que, a partir de ciertas edades, vivir en casa de tus padres supone una anomalía. Por lo menos ha sido así a lo largo de nuestra historia. Tampoco se puede obviar cierta atmósfera friki en el aire que envuelve a los adultos que viven, vivimos, en la casa de los padres, máxime cuando ya se había conseguido algo que podría parecerse a un trabajo. Venimos de una generación que estaba preparadísima pero recibió la parálisis de una crisis; ahora Málaga es la ciudad andaluza con los sueldos más bajos y los alquileres más altos. Lo dice el Observatorio de Emancipación de Andalucía. Si vivir solo se ha convertido en un lujo, la posibilidad más racional de emanciparse es compartir. Y aquí está el auténtico dilema de la emancipación: puestos a compartir el hogar, ¿con quién mejor que con una madre?

Jean Cocteau decía que los grandes enemigos de la libertad son la religión y la familia. No le faltaba razón. Si alguien, por afición o por necesidad, siente el impulso de vivir con el padre o con cualquier familiar debe tener siempre en cuenta que a partir de los 20 años nadie puede decirte a qué hora te tienes que acostar, y desde mucho antes tampoco con quién. La ruptura del cordón umbilical resulta imprescindible, por eso la verdadera independencia no se consigue emancipándose. Deshacer los lazos es fundamental. También resulta moralmente recomendable repartir gastos. Esta casa no es una fonda. La clave del éxito es convertir a tus padres en unos compañeros de piso.

Un amigo de estos países del norte que tienen tantos y tan disparatados modelos de familia me dijo un día que el paradigma de la emancipación es el acceso independiente: la libertad puede alcanzarse mediante obras mayores en las casas de viejas familias disueltas por el hartazgo o por el pánico. Será una anomalía, pero es la vida misma la que resulta cada vez más anómala. El modelo católico y reproductivo de familia se ha ido deshaciendo ante el acecho de una realidad que cada vez tiene menos que ver con lo inculcado. Nuestros padres se divorcian. Nuestros hermanos se casan. Nosotros nos separamos. Se habla de una 'generación boomerang', hijos que vuelven a casa de sus padres. Bien por divorcio o por viudedad, que para el caso es lo mismo, si no fuera así al final el núcleo familiar quedaría resumido en una abuela que no tiene quien la visite. O a la que se la visita demasiado, porque eso es otra. Existe la certeza de que los padres, pero sobre todo las madres, viven encantados con tener a sus hijos cerca. La primera recomendación debe pasar siempre por el mutuo acuerdo. También hay quien quiere mucho a sus padres pero no soportarían pasar con ellos más de una comida sin siesta. Desde luego no es mi caso, pero tampoco seguiría atrapado en un ambiente familiar, si es que existe tal cosa a partir de los treinta.