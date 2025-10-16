Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detención de uno de los implicados. PN

Cuatro detenidos, uno menor de edad, por la brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Alicante

La víctima fue asaltada tras pararse a ayudar a una chica que se encontraba llorando | El grupo de atacantes le provocó importantes lesiones craneoencefálicas que le mandaron a la UCI

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:14

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad y el resto de edades entre 18 y 20 años, por ... la brutal paliza que propinaron a un chico de 18 años a la salida de una conocida discoteca en la playa de la Albufereta, en Alicante. La víctima quedó inconsciente tras recibir numerosos golpes, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza. Debido a la caída y a los puñetazos, el joven, de tan solo 18 años, tuvo que ser trasladado a la UCI del Hospital General de Alicante debido a las importantes lesiones craneoencefálicas que presentaba, entre ellas una fractura craneal.

