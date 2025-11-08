Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso

El Incibe alerta de una nueva campaña fraudulenta que suplanta a Endesa con el objetivo de instalar un malware en tu dispositivo

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

«Pague su factura en línea de forma rápida y segura». Es el asunto del correo que simula ser de Endesa. En el mismo se ... invita aconsultar la última factura pero, ojo: ni se trata de una comunicación real de la compañía energética ni en el archivo adjunto del mismo se puede consultar el presunto consumo. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado esta semana de una nueva campaña fraudulenta suplantando a Endesa (phishing) que tiene como objetivo principal instalar un malware en tu dispositivo para hacerse con datos personales. ¡No piques!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  4. 4

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  5. 5

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  8. 8

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  9. 9 La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos
  10. 10 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso

¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso