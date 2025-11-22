Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la COP30, André Correa do Lago, escucha a sus asesores. AFP

COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas

Tras una noche de intensas negociaciones en Belém, los países pactan acelerar la acción climática y reforzar la financiación y la transparencia, mientras Lula celebra que «la ciencia prevalece» pese a que las decisiones clave quedan aplazadas a 2026

EP

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

El presidente de la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), André Corrêa do Lago, ha anunciado este sábado ... la aprobación del acuerdo Global Mutirão --Colaboración Global--, un documento para reducir el uso de combustibles fósiles, aunque sin compromisos ni metas claras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  5. 5 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  7. 7 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  8. 8 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas

COP30 aprueba el acuerdo Global Mutirão para reducir combustibles fósiles sin fijar metas concretas