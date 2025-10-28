Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Conectados, la trampa invisible'

La hiperconexión a pantallas y redes genera graves daños en la salud física y mental de todos, especialmente de los niños y los jóvenes.

Documental · 26 min.

Martes, 28 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Lucía llegó a pasar 8 horas conectada al móvil, toda una jornada laboral. Es una experiencia que se repite a diario en muchos hogares con ... menores de edad. El uso inadecuado y precoz de las pantallas ha generado la alerta de los profesionales que, apoyados en la evidencia científica, están advirtiendo de la situación: problemas como la ansiedad, agresividad, disminución de la atención o el aprendizaje se han disparado en los últimos años. En España, uno de cada tres estudiantes de ESO podría tener ya un «uso problemático de Internet» y la mitad de los jóvenes pasa más de cinco horas diarias con el móvil, según un informe de Unicef.

