Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios policías locales, en una imagen de archivo Damián Torres

El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia

El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera

Ignacio Cabanes

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:06

Comenta

Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69. El suceso ... se ha producido pasadas las 6 de la mañana de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de Policía Judicial de Tráfico. La víctima, que cruzaba correctamente por un paso de peatones, tiene unos 20 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  8. 8 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  9. 9 Tirotean a un hombre y la Policía lo encuentra en Marbella con una bala en la rodilla
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia

El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia