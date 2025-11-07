El conductor drogado de un camión atropella y mata a una joven en Valencia
El suceso se ha producido en la calle Valle de la Ballestera
Ignacio Cabanes
Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:06
Un camión ha atropellado mortalmente a una mujer en la calle Valle de la Ballestera de Valencia, a la altura del número 69. El suceso ... se ha producido pasadas las 6 de la mañana de este viernes. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de Policía Judicial de Tráfico. La víctima, que cruzaba correctamente por un paso de peatones, tiene unos 20 años.
La Policía Local, al mostrar el conductor síntomas de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, le ha realizado un test de drogas. Al dar positivo en cocaína y canabbis, los agentes han procedido a su detención por un presunto delito de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos de las drogas.
Una ambulancia que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión