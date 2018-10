Condenado a 24 años por matar a su mujer de once puñaladas Condenado por matar a su mujer en Benidorm (Alicante), durante el juicio. / EFE La Audiencia de Alicante aprecia que fue un asesinato con alevosía, con las agravantes de discriminación por razón de género y de parentesco J. LUIS ALVAREZ Madrid Martes, 23 octubre 2018, 16:45

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 24 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía a un hombre que mató de once puñaladas a su mujer en abril de 2016 en Benidorm, informaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La sentencia, emitida tras un veredicto de culpabilidad por parte del jurado popular, aprecia las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género, tras considerar el Tribunal que el condenado la mató por el mero hecho de ser mujer. La resolución explica que la fallecida y su hija eran víctimas de malos tratos psicológicos, tal como constaba dado que la mujer «había puesto alguna denuncia al acusado, pero que después la había retirado porque se sentía muy insegura al depender de él económicamente».

El fallo destaca que la mañana de los hechos, el 12 de abril, la esposa se disponía a recoger un título que le permitiría trabajar en un hotel, por lo que el tribunal destaca una «específica motivación del acusado, que reacciona causando la muerte de su pareja, cuando ella persiste en continuar su vida con independencia».

Los miembros del jurado popular rechazaron la atenuantes presentadas por las defensa, como la de alteración psíquica dado que el acusado había ingerido bebidas alcohólicas la noche anterior y la mañana del día del crimen; o la de legítima defensa, al probarse que atacó a su esposa con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, «en el dormitorio del matrimonio, detrás de la puerta, con dicha puerta cerrada», de manera que a mujer «no pudo defenderse«. Todas las puñaladas afectaron a zonas vitales, por lo que la víctima murió en el acto.

El hombre deberá indemnizar con 150.000 euros a la hija de la fallecida, que convivía con la pareja, a la que no podrá acercarse ni comunicarse. La sentencia también contempla una indemnización de 50.000 euros para otro hijo de la víctima, que residía en Argentina cuando asesinaron a su madre. El tribunal rechazó otras peticiones de la acusación particular «por no existir peligro» para la hija del matrimonio. Tras el crimen, el acusado trató de acabar con su vida. Desde entonces sufre una lesión medular cervical que le produce tetraparepsia flácida, por lo que precisa ayuda de terceros para gran cantidad de sus actividades diarias -higiene, vestido o alimentación).