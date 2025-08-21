Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios

Los incendios que en las últimas semanas están arrasando miles de hectáreas principalmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura están generando gestos y ... actos solidarios en otros puntos de España. En el pequeño pueblo de San Martín de Pusa (Toledo), de 600 habitantes, una de sus fincas, un complejo turístico, se ha ofrecido a través de las redes sociales para acoger a animales de las ganaderías afectadas.

Para ello, pone a su disposición sus 200 hectáreas dotadas con corrales y pilas de agua. Se trata del Complejo Valdepusa, que durante el año acoge todo tipo de eventos como bodas y otras celebraciones sociales. Según explica su responsable, Gonzalo Vázquez, «todas las parcelas tienen agua y buenos accesos para traer al ganado en camiones». Después de haber ofrecido su finca han sido muchas las llamadas que ha recibido desde las cercanas provincias de Cáceres y Ávila pero también desde Galicia para acoger vacas o caballos.

«Queremos acoger a todo ese ganado que lo necesite porque se han quemado rebaños enteros», lamenta el empresario responsable de este complejo turístico que ofrece «un entorno seguro para estos animales, cuidado y alimentación para que puedan recuperarse», como indica Natalia Gracia, gestora de la finca.

Donación de paja

La iniciativa de este complejo turístico de San Martín de Pusa no es la única que ha surgido en la provincia de Toledo hacia los ganaderos damnificados por los incendios. En otro pequeño pueblo, Rielves, de 900 habitantes, una finca agrícola ha decidido donar su paja para alimentar al ganado afectado. «Queremos que este ganado tire para adelante», indica David del Castillo, gerente de Finca Navarrete, que vende millones de kilos de paja cada año.

«Ofrecemos la paja e incluso nos hacemos cargo del porte donde haya que entregarlo si es necesario porque todos vivimos del campo y si no alimentamos a esos animales no podrán subsistir», explica el gerente de esta finca agrícola que ya ayudó de igual forma el pasado año a los ganaderos de la provincia de Ávila afectados por los incendios declarados en la localidad de Burgohondo.