Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finca agrícola de Rielves. R. C.

Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios

Pone a su disposición sus 200 hectáreas con comederos y corrales con agua

J. M. L.

Toledo

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:17

Los incendios que en las últimas semanas están arrasando miles de hectáreas principalmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura están generando gestos y ... actos solidarios en otros puntos de España. En el pequeño pueblo de San Martín de Pusa (Toledo), de 600 habitantes, una de sus fincas, un complejo turístico, se ha ofrecido a través de las redes sociales para acoger a animales de las ganaderías afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  10. 10 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios

Un complejo turístico de Toledo se ofrece para acoger animales de las ganaderías afectadas por los incendios