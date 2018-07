Los cócteles ganan adeptos Innovación. La sofisticación forma parte de una oferta muy variada. El uso de fruta local de temporada y los combinados sin alcohol son dos de las tendencias de este verano en las terrazas de moda de Málaga ALEJANDRO DÍAZ Jueves, 26 julio 2018, 00:28

La coctelería lleva años estando de moda. Las bebidas 'premium' y las elaboraciones de autor van dejando atrás algunos combinados clásicos que han acompañado a varias generaciones, como el típico 'ron-cola' o 'cubalibre'. Y aunque hay quien añora la sobria a la par que ebria sencillez de un whisky con agua, son mayoría quienes se han sumado a las últimas tendencias 'espirituosas'.

Esta demanda creciente ha tenido como resultado una mayor competencia. Por eso, el primer ingrediente de la coctelería es la imaginación. Y cada temporada estival llega con nuevas modas. «Este verano, y en general como tendencia, se está intentado utilizar cócteles que lleven fruta de temporada, y a poder ser local; nada de buscar los mejores frutos o botánicos de la otra punta del mundo, se está teniendo muy en cuenta el intentar usar frutas locales frescas de verano y, además, con poco alcohol», explica Alejandro Florido, coctelero profesional que ejerce en el establecimiento malagueño GinCorner y que cuenta en su haber con diversas distinciones, como ser finalista en hasta dos ocasiones de La Ruta del Gintonic.

Florido, que ha sido invitado a participar en el World Class, uno de los concursos más importantes del mundo, se ha formado en la escuela 359 Cocktail Concept de Málaga. Le gusta leer libros sobre una pasión que le lleva a estar al día de las últimas tendencias. Para el verano recomienda los cócteles de tragos largos y los 'frozen'. «Son muy típicos de esta temporada y los hay que nunca pasan de moda, como pueden ser un daiquiri 'frozen' de distintos sabores, los margaritas, la piña colada o un 'mai tai'», explica Florido, quien especifica:«El 'mai tai' se trata de un clásico que siempre se puede hacer de muchas maneras, o una versión de un negroni pero 'frozen'».

Ginebra. Este destilado da lugar a combinados con frutas maceradas y botánicos

Ciertamente, no parece muy difícil que el aficionado medio llegue a perderse ante tantos aspectos desconocidos y matices. Por ello, es conveniente siempre dejarse asesorar y no tener miedo a preguntar cualquier duda. Para disfrutarlos son convenientes la mesura y la pausa. Porque aunque la cantidad de alcohol, en muchos casos, sea reducida, está ahí y su ingesta ha de ser moderada. Otra de las claves para que el sabor sea equilibrado es no abusar de los edulcorantes. «A poder ser, todos estos cócteles hay que prepararlos sin mucha azúcar e intentado utilizar la menor cantidad de siropes posibles con mucha azúcar añadida», afirma Florido, quien prefiere introducir frutos tropicales y de proximidad para aportar el dulzor al cóctel.

Otra de las tendencias de los últimos años, la de llevar una vida lo más saludable posible, ha servido para poner de moda una línea de cócteles sin alcohol: son los 'mocktails', una de las últimas tendencias. Hoy en día, cada vez es más habitual que las cartas de bebidas de los mejores bares dediquen a este tipo de combinados 'sin' un amplísimo apartado. Mojito de arándanos, limonada de fresas o 'bloody mary' sin una gota de vodka representan algunas de las opciones saludables de las terrazas de moda.

Los aperitivos también son tendencia en verano, con versiones muy mediterráneas. «Cada vez se llevan más los cócteles a base de vinos de Jerez y espumosos, como el cava o el 'prosecco'. El 'Aperol splitz', un aperitivo muy italiano, ya ha llegado para quedarse, como el mojito con fino», dice Florido, quien también señala que son tendencia los cócteles con café o cerveza, como puede ser la 'michelada':un combinado con cerveza y picante muy típico de México y algunos países de Latinoamérica.

Los mojitos, en sus diferentes versiones, son, no obstante, quienes pueblan las mesas de las terrazas de la mayoría de bares de Málaga. Eso sí:en sus múltiples versiones. Los hay sin alcohol, con mucha menta y lima y algo de azúcar. Y los hay también hechos a base de vodka negro, de frutas del bosque... Aunque los más puristas pueden que no lo consideren mojito. Pero si hablamos del verdadero protagonista del verano, un año más hay que citar el gintonic y sus muchas combinaciones posibles. Acompañarlo de fruta macerada durante un día o dos, o añadir botánicos, son algunas de las recomendaciones que hace Florido sobre el combinado más consumido este verano de 2018.