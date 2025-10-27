Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un policía local de Valencia. LP

Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro

La agresión tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la Policía Local detuvo al agresor después de que una testigo pidiera auxilio a gritos

Javier Martínez

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:27

Comenta

Otra brutal agresión en el centro de la ciudad de Valencia. La Policía Local detuvo en la madrugada del viernes al sábado a un hombre ... de 45 años que atacó por la espalda a un joven escocés y le clavó un destornillador, porque no le dio un cigarrillo. La víctima fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Doctor Peset, donde quedó ingresada con un pulmón perforado, según informaron fuentes médicas.

