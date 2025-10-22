Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la acusada a cinco años de prisión por el intento de homicidio. LP

Cinco años de prisión para una mujer que intentó matar a su ex de dos puñaladas en el pecho en Gandia

La acusada reconoce los hechos y la Audiencia Provincial de Valencia le aprecia la atenuante de actuar bajo los efectos del alcohol

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:05

Comenta

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años y un mes de prisión a una mujer acusada de intentar ... matar a su expareja, asestándole dos puñaladas en el pecho, durante una discusión que se inició en el domicilio, en Gandia, y que prosiguió en la calle en mayo de 2024.

