El malagueño Fernando Almansa recibe un premio nacional a su trayectoria como psiquiatra Fernando Almansa, con la distinción recibida, y Julio Bobes. / SUR La distinción, concedida por la Sociedad Española de Psiquiatría, reconoce la carrera de este médico ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 31 octubre 2018, 00:40

El psiquiatra malagueño Fernando Almansa Pastor ha recibido un premio a su trayectoria profesional concedido por la Sociedad Española de Psiquiatría. La distinción viene a reconocer el trabajo realizado a lo largo de su carrera como psiquiatra. El galardón lo recibió de manos del presidente de la citada sociedad, Julio Bobes, en el seno del XXI congreso que los psiquiatras españoles han celebrado este mes en Granada.

Fernando Almansa, nacido en Málaga hace 82 años, inició la carrera de Medicina en septiembre de 1953. Cursó esos estudios en Granada, donde obtuvo muy buenas notas y completó un brillante expediente académico. Tras conseguir el título de médico en 1959, posteriormente se especializó en psiquiatría. En la actualidad, el doctor Almansa Pastor sigue ejerciendo su profesión en su consulta privada.

«Estoy muy contento con el premio que me ha concedido la Sociedad Española de Psiquiatría. Es un orgullo que mis compañeros de profesión hayan considerado que soy merecedor de una distinción que viene a poner en valor mi carrera como psiquiatra», manifestó ayer Fernando Almansa a este periódico. Hijo de un médico, desde que cumplió 16 años, el doctor Almansa tenía claro que quería ser psiquiatra para poder ayudar a los demás.

Proyecto de vida

«Considero que el premio que he recibido es la continuidad de un proyecto de vida que he tenido y que mantengo. He dedicado mi profesión a ayudar a los demás de forma generosa. Así es como yo entiendo el ejercicio de la medicina, como una vocación de servicio», afirmó.

La primera oposición que aprobó Fernando Almansa lo convirtió en médico de prisiones. Luego fue inspector de hospitales psiquiátricos en Andalucía y Extremadura. Después de aprobar otra oposición logró una plaza en la Seguridad Social en Málaga.

Asimismo, llegó a ser jefe del servicio de psiquiatría en el antiguo Hospital Carlos Haya, puesto que desempeñó hasta que en 1989 sufrió un accidente de tráfico (fue atropellado por un autobús). Desde entonces, solo ejerció en la sanidad privada, como sigue haciendo en la actualidad. «El premio que me ha otorgado la Sociedad Española de Psiquiatría me hace una gran ilusión y refuerza mi compromiso con mis pacientes», dijo el doctor Almansa, que es autor de varios libros.