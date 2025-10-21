Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los pacientes entrena para aprender a descifrar las señales de la cámara. University College London

Los ciegos pueden volver a leer con un chip implantado en el ojo

El dispositivo colocado debajo de la retina en menos de dos horas de operación devuelve la visión central a los pacientes con degeneración macular

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 13:48

A medida que avanza la edad, algunas personas comienzan a padecer una enfermedad progresiva y sin tratamiento, llamada 'Degeneración macular atrófica' (Dmae), que les deja ... sin visión. Una de las actividades que pierden, y que extrañan, es la lectura. Ahora un implante electrónico les devuelve esa capacidad, según un estudio realizado por University College London y el Hospital Oftalmológico Moorfields. El chip, con forma de diminuto cuadrado de 2 x 2 milímetros, se coloca bajo la retina e interactúa con unas gafas de realidad aumentada.

