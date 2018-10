¿Quién se hace cargo de pagar los destrozos por las inundaciones? AFP Unos dicen que es el Consorcio de Seguros, otros que la zona tiene que se catalogada como catastrófica para ello. Arrojamos luz al respecto JON SEDANO Málaga Lunes, 22 octubre 2018, 18:17

Se suele hablar de «declarar zona catastrófica» para que las personas puedan recibir algún tipo de compensación con la que pagar los destrozos que han sufrido. Pero, ¿qué ocurre si no se ha declarado? ¿Nadie cobra nada? ¿Quién se hace cargo?

Para resolver estas incógnitas está el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un ente público que está ligado al Ministerio de Economía y Empresa. Cuando los usuarios contratan un seguro de coche o vivienda por ejemplo, un porcentaje pequeño de este va a parar al mencionado organismo, que se hace cargo de pagar las compensaciones oportunas antes situaciones de esta índole.

Por ejemplo, durante las inundaciones que se sufrieron en Málaga, Baleares y Cataluña entre los días 8 y 10 de octubre, el CCS ha establecido un coste de 26,6 millones de euros, de los que 16,1 van a parar a Andalucía Oriental.

Su funcionamiento es similar al de cualquier compañía de seguros, solo que su labor comienza cuando se da un «riesgo extraordinario». Bajo este término se incluyen las inundaciones, las tempestades ciclónica atípicas, la caída de cuerpos siderales y aerolitos, las erupciones volcánicas, los terremotos y maremotos, y los daños derivados por actos terroristas, motines o actuaciones de fuerzas armadas en tiempos de paz.

Desde el 15 de julio de 2016 se incluyó la opción del Consorcio en todos los seguros, sin necesidad de contratar una póliza adicional. Por ello, quienes tengan un seguro asociado al bien por el que se va a pedir la indemnización desde esa fecha, o lo hayan renovado a partir de ese día, podrán acogerse al CCS. No hace falta que, por ejemplo, un vehículo tenga una póliza a todo riesgo, solo con estar asegurado de alguna forma ya puede acogerse a recibir compensación por parte del CCS. El Consorcio enviará un perito a valorar el bien y ofrecerá una cuantía al asegurado.

Asimismo, si las personas no tienen ningún tipo de seguro no se podrán acoger a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación. Y es por ello por lo que en ocasiones se pide que se declare «zona catastrófica», para que se haga responsable de los daños el Gobierno. Si se declara, el CCS deja de actuar y todas las personas, tengan seguro o no, recibirán una compensación por parte del Estado.