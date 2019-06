Una joven, ingresada por la picadura de una carabela portuguesa Marcas que le dejaron los tentáculos de la carabela portuguesa. / Edu Botella /LV Los tentáculos del ejemplar de esta especie marina le provocaron abrasiones en la espalda, hombro y pecho mientras se bañaba en una playa de Murcia SUR Sábado, 22 junio 2019, 14:39

Naomi Mateos, una joven de 22 años, tuvo que ser ingresada en un hospital por la picadura de una carabela portuguesa, una especie parecida a las medusas que, en casos extremos, puede provocar hasta la muerte.

La mujer sufrió la picadura mientras se bañaba en aguas del litoral lorquino de Puntas de Calnegre, en Murcia. El ayuntamiento de Lorca confirmó que el suceso tuvo lugar el pasado martes a mediodía y que la joven fue atendida inicialmente por militares que realizaban maniobras en Puntas de Calnegre. Posteriormente, fue llevada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde permaneció ingresada unas horas antes de que le dieran el alta.

La joven ha contado su historia a través de su perfil en la red social Instagram, donde ha colgado varios vídeos en los que se puede ver la abrasión que le causaron los tentáculos de la carabela portuguesa en su espalda, hombro y pecho. «Noté un dolor intensísimo desde la muñeca hasta toda la parte de atrás de la espalda. Me quedé paralizada, no me podía mover y sólo podía gritar», explica Naomi, quien trató de arrancarse los tentáculos que tenía pegados, pero sólo consiguió quemarse también las manos.

Imagen de archivo de una carabela portuguesa.

Salud recuerda que la carabela portuguesa es una falsa medusa, también llamada botella azul porque la parte flotante se asemeja a una bolsa azul transparente rellena de gas.

Aunque esta especie suele flotar, en caso de temporal se desinfla y se hunde para evitar el oleaje. En caso de picadura, se recomienda avisar al socorrista más cercano o acudir al puesto de auxilio para recibir atención. Asimismo, se aconseja aplicar una solución tópica de bicarbonato sódico.

Si el dolor es muy intenso o el estado de la persona empeora, hay que acudir de inmediato a un centro médico o servicio de urgencia. En caso de avistamiento, el SMS insta a llamar al puesto de socorrismo más cercano o al Teléfono Único de Emergencias 112.