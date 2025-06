Desde Camerún en lancha hasta convertirse en guardia civil: «Si a mí me ayudaron, podré hacer lo mismo» Jean Paul tuvo que emigrar de su país y fue rescatado en el mar por los mismos que hoy son sus compañeros

Es la forma que tiene de agradecimiento a los que le salvaron la vida. Jean Paul salió de su país debido a la miseria y consiguió llegar a España. Pero esta historia no sería posible si la Guardia Civil no lo hubiera rescatado a la deriva en mitad del mar. Hoy se ha convertido en uno de los 2.495 agentes de la 130ª promoción de la Academia de la Guardia Civil que en Baeza han finalizado una etapa de su futuro para iniciar una nueva. Y la de este camerunés es de especial alegría.

«Salí de Camerún por la difícil situación por la que pasaba la familia. Entonces decidí irme del país para mejorar. La primera vez que vi a la Guardia Civil fue en una lancha con la que vinieron a rescatarme. Estábamos en el agua y no veíamos ni la tierra. Fueron los ángeles de la guarda. Fue una situación en la que no sabes si van a llegar o no. Cuando llegó la patrulla dijimos: »por fin ha llegado alguien que nos va a ayudar«. Nos rescataron y nos dieron una nueva vida».

Ahora Jean Paul, relata el diario 'Ideal', podrá hacer lo mismo que en su día realizaron sus salvadores. En la cara se le ven las ganas, pero también el orgullo de haberlo conseguido. «Yo creo que antes de opositar ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Estar en la Guardia Civil significa que podemos dar la vida para defender a una persona que lo necesita. Si otros lo han hecho, nosotros estamos preparados para hacerlo».

«El motivo por el que yo decidí opositar es que si a mí me ayudaron y por ellos estoy donde estoy. Yo creo que podré hacer lo mismo por las personas que lo necesiten», Y es que la motivación de Jean Paul se ha convertido ahora en una vocación con la que vivirá toda la vida.

