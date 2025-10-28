Calendario laboral 2026: el BOE publica los puentes y fines de semana largos del próximo año

Los más previsores ya pueden ir haciendo planes. Y es que ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el ... calendario laboral de 2026, que recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año según la resolución de la Dirección General de Trabajo. En total, 2026 contará con 14 festivos, de los que dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son obligatorios para todas las comunidades autónomas, y entre ellos figuran:

- Año Nuevo (1 de enero).

- El 6 de enero (Epifanía del Señor)

- El 3 de abril (Viernes Santo)

- Día del Trabajo (1 de mayo).

- Asunción de la Virgen (15 de agosto).

- Fiesta Nacional (12 de octubre).

- Todos los Santos (1 de noviembre).

- Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

- Navidad (25 de diciembre).

Además, existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 2 de abril (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valencia, pero no con el martes 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

De esta forma, el 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. Asimismo, el 7 de diciembre (día siguiente a la Constitución) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico (Día de las Islas Baleares). De los 14 días festivos totales dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento.

Varios fines de semana largos

Como recoge el BOE, el próximo ejercicio los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 3 de abril (Viernes Santo); el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor). Además, aquellos trabajadores que puedan permitirse coger algún día libre, podrían alargar el fin de semana por la celebración de la Epifanía del Señor (6 de enero), que cae en martes.

En el caso de Andalucía, el calendario quedaría así:

- 1 de enero, Año Nuevo.

- 6 de enero, Epifanía del Señor.

- 28 de febrero. Día de Andalucía (cae en sábado).

- 2 de abril, Jueves Santo.

- 3 de abril, Viernes Santo.

- 1 de mayo, Día del Trabajo.

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (cae en sábado).

- 12 de octubre, Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad.

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que al ser domingo se traslada al 2 de noviembre, lunes.

- 6 de diciembre, Día de la Constitución, que al caer en domingo se traslada al 7 de diciembre.

- 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.

- 25 de diciembre, Navidad.