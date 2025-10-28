Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Calendario laboral 2026: el BOE publica los puentes y fines de semana largos del próximo año

Habrá 14 festivos, de los que dos son fijados por cada ayuntamiento

SUR

Martes, 28 de octubre 2025, 12:03

Comenta

Los más previsores ya pueden ir haciendo planes. Y es que ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el ... calendario laboral de 2026, que recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año según la resolución de la Dirección General de Trabajo. En total, 2026 contará con 14 festivos, de los que dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son obligatorios para todas las comunidades autónomas, y entre ellos figuran:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calendario laboral 2026: el BOE publica los puentes y fines de semana largos del próximo año

Calendario laboral 2026: el BOE publica los puentes y fines de semana largos del próximo año