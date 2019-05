Bocados de periodismo en CamperoHub Una nueva edición reúne a los profesionales Guillermo López, Delia Rodríguez y Manuel Castillo el próximo 22 de mayo en Tití Pedregalejo SUR MÁLAGA Jueves, 16 mayo 2019, 19:49

Cada cuál tiene su campero favorito: el clásico, el de tortilla, el de pollo… Pero hay que innovar. De igual modo, CamperoHub, el ya tradicional encuentro malagueño sobre redes sociales, internet y tendencias, añade un nuevo ingrediente a su receta: el periodismo. Ya está en cocina la nueva edición que se celebrará el 22 de mayo en Tití Pedregalejo, próxima a agotar entradas y donde, además de escuchar a Guillermo López (Revista Salvaje), Manuel Castillo (Diario SUR) y Delia Rodríguez (fundadora de Verne), los asistentes podrán compartir una cerveza bien fría y, como no, un campero.

Son casi 20 años de periodismo en la red y, con sus invitados, CamperoHub intentará dar respuesta a grandes interrogantes de hoy. Por ejemplo, ¿se puede vivir de espaldas a la Red? Es la propuesta de Salvaje «la revista que quiere sacarte al campo», una idea de Guillermo López. Licenciado en Ciencias Ambientales, cofundador de la editorial Libros del K.O. y periodista, ya ha pasado por soitu.es, Verne (El País) o Univision. Y tras comprobar en persona cómo los americanos presumen de su naturaleza, lanza esta propuesta desde el corazón de El Palo, «desde la envidia, para intentar cambiar la visión sobre el campo español».

Ni Spotify, ni Netflix. Hace unos años no pensábamos en pagar por música o series en Internet. La era del todo gratis, de los torrents y también del malware. Del mismo modo, hoy el periodismo lucha contra un virus: el de las 'fake news'. La cura es el periodismo con mayúsculas. ¿Pagar por leer noticias? Grandes medios de todo el mundo abren el camino, Vocento coge el testigo y, con él, Diario SUR. Llega 'on+', una nueva forma de entender en periodismo local, comprometido y de calidad. «El periodismo no tiene sentido sin sus lectores».Manolo Castillo, director de SUR, llega para explicar quiénes son esos lectores y cuál es el sentido de todo esto.

Salvaje y SUR on+, dos apuestas por el periodismo que, aunque parecen divergentes, convergen en la idea de la calidad, que pasa por el compromiso con el suscriptor. Quien mejor sabrá por qué he nos llegado aquí, es Delia Rodríguez. Más de 20 años de periodismo en internet. Tras fundar Verne, fue subdirectora de Desarrollo de Audiencias en Univision Digital. Antes, fue redactora jefe de Huffington Post y directora de la web de S Moda, de El País. Ha escrito para casi todos los grupos de medios españoles. Autora del ensayo 'Memecracia' sobre la difusión de información en internet, su trayectoria daría para varias ediciones de CamperoHub.

Un interesante cartel, sazonado con el sabor del campero que preparará Tití para la ocasión, una taberna diferente en el corazón de Pedregalejo. Un despacho de vinos con muy buena comida y mejor ambiente que reinventará nuestro emblemático plato. Las entrada es gratuita, pero el aforo es limitado.