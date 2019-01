¿Por qué se celebra este lunes el Blue Monday? El Blue Monday se celebra el tercer lunes del mes de enero. El considerado como el día más triste del año surgió con un trasfondo económico ISABEL MÉNDEZ Málaga Lunes, 21 enero 2019, 00:21

Si este 19 de enero se encuentra más alicaído que otros comienzos de semana, es normal. De hecho, 'es lo que marca el calendario'. Porque este lunes se celebra el Blue Monday, el considerado como el día más triste del año, fijado en el tercer lunes del mes de enero. ¿Qué motivos puede haber para ello? Por ejemplo, el no haber conseguido (aún) ninguno de los propósitos fijados para este año nuevo, la vuelta a la rutina tras las fiestas navideñas o el largo periodo que aún aguarda hasta las vacaciones de verano.

Este concepto se remonta a 2005, cuando la agencia de viajes Sky Travel encargó al psicólogo Cliff Arnall, investigador de la Universidad de Cardiff que determinara cuál era el día más deprimente del año con un claro interés económico: tratar de vender más viajes en torno a esa fecha. Arnall determinó que la fecha buscada el tercer lunes de enero por una fórmula en la que como factores utilizó el salario promedio, el clima y la frustración por no haber cumplido con los propósitos de año nuevo.

Esta es la famosa ecuación:

W+(D-d)] x TQ/M x NA. Donde la W es «weather» (tiempo climatológico), D es «debt»(deudas adquiridas en Navidad), d es «monthly salary» (salario mensual) multiplicado por el tiempo transcurrido desde la Navidad (T, «time since Christmas») y la frustración por haber fallado en los propósitos de Año Nuevo (Q, «time since failure of attempt to give something up» o tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos) y, todo lo anterior, dividido por el bajo nivel motivacional (M, «low motivational level») y la necesidad actuar (NA, «need to take action»).

No llega a ser tan popular como otras efemérides que ya tienen cabida desde hace años en nuestro calendario como por ejemplo el Black Friday, pero el Blue Monday también tiene su cuota de popularidad, especialmente entre aquellos que usan esta fecha para darse una alegría y permitirse un 'capricho' al estilo del Singles Day (11 de noviembre).