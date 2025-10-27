¿Cuándo se celebra el Black Friday en este año 2025? Claves para no perderse con las ofertas

La cuenta atrás ha comenzado. Los más previsores seguramente ya tendrán la fecha marcada en el calendario, y no es para menos porque la ocasión ... lo merece. El Black Friday está a la vuelta de la esquina y con él llega una oportunidad excelente para hacer compras (pensando en los regalos de Navidad también) con interesantes descuentos.

¿Cuándo se celebra este año? Tiene lugar el viernes siguiente al cuarto jueves de noviembre, que es cuando Estados Unidos conmemora su Día de Acción de Gracias. Por este motivo, el Black Friday puede caer entre el 23 y el 29 de noviembre, dependiendo del año. En este 2025, al ser el Día de Acción de Gracias el jueves 27 de noviembre, el Black Friday llegará el viernes 28.

No obstante, ya no dura sólo 24 horas como ocurría originariamente, sino que la gran jornada de compras se prolonga en algunos casos durante una semana e incluso más, puesto que concluye con el Cyber Monday, que este año será el lunes 1 de diciembre. Aunque incialmente está iniciativa estaba enfocada básicamente a compras online, su auge en los últimos años ha hecho que las tiendas físicas también se sumen.

Origen de la celebración

¿A qué debe su nombre el Black Friday ('viernes negro', en español)? Se le bautizó así porque en los años 60 los comercios en Estados Unidos registraban las pérdidas con un bolígrafo de color rojo y los beneficios con otro de color negro, por lo que se planteó llevar a cabo una iniciativa para animar las ventas de cara a la campaña de Navidad y así conseguir que en los libros de cuentas abundaran las anotaciones en color oscuro.

En torno a esta fecha se pueden encontrar numerosísimas ofertas en casi todos los ámbitos: moda, electrónica, complementos, deportes... por lo que es importante seguir ciertas claves para evitar que nuestra economía se resienta demasiado.

A tener en cuenta

Entre otras, los expertos instan a seguir estas recomendaciones:

1. Hacer una lista de deseos: antes de que llegue el día, es interesante elaborar una lista con los artículos que quieres comprar, para evitar así caer en tentaciones de última hora.

2. Fijar un presupuesto: aunque es bastante fácil dejarse llevar por los chollos que se puedan encontrar ese día, es importante establecer un importe máximo para esta fecha.

3. También puede resultar positivo suscribirse a las newsletters de los comercios o marcas favoritos, ya que son cada vez más los que informan (habitualmente, por correo electrónico) de sus ofertas especiales a los suscriptores, para compartir las promociones antes de que lleguen al público general.