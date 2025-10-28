Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bill Gates durante una mesa redonda en la Cumbre de Soluciones Globales de Berlín. EFE

Bill Gates pide a los líderes mundiales centrarse en la salud y la adaptación climática antes que en las metas de temperatura

El filántropo insta, de cara a la COP30 en Brasil, a priorizar inversiones en energía, sanidad y agricultura resiliente para proteger a las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático

C. P. S.

Martes, 28 de octubre 2025, 16:26

Comenta

El inversor y filántropo Bill Gates llamó este martes a los líderes mundiales a replantear sus prioridades en la lucha contra el cambio climático. En ... vísperas de la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad portuaria de Belém, en la región baja del Amazonas (Brasil), Gates instó a los gobiernos a centrarse más en mejorar la salud y la prosperidad que en reducir las temperaturas.

