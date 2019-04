Benito Gómez, un estrella Michelin en el desierto de Marruecos Benito Gómez, en su restaurante Bardal El cocinero ha compaginado durante los últimos meses su trabajo en Bardal con el entrenamiento para la carrera ciclista Titan Desert, donde compite hasta el viernes junto a otros once malagueños MARINA MARTÍNEZ Lunes, 29 abril 2019, 00:58

Alguna que otra noche en vela se le acumula ya. Impone la presión… y la prueba: más de 600 kilómetros en bici por el desierto marroquí, con sus dunas y sus más de 40 grados sin sombra. No importa, la Garmin Titan Desert era un sueño para Benito Gómez. Sus «buenos amigos» Javi Díaz y Claudio Ferreiro le ponían los dientes largos cada año, pero no resultaba fácil para alguien que está al frente de un restaurante como Bardal (una estrella Michelin y un Sol). Hasta que se plantó. Su participación en la carrera de los 101 Kilómetros de Ronda en 2018 fue determinante: «Me vi en tan baja forma que me obligué, me lo puse como reto». Dicho y hecho. Allí compite desde este domingo y hasta el viernes este barcelonés afincado en Ronda, junto a otros once atrevidos que han viajado desde Málaga para marcarse un nuevo listón. Porque la Garmin Titan Desert está considerada una de las competiciones ciclistas más dificultosas, no tanto por la extensión como por el escenario y el clima.

En el caso de Benito Gómez, además, en solitario y sin experiencia previa. Se enfrenta a 640 kilómetros divididos en seis etapas y con un desnivel positivo de 5.911 metros. A cambio, viven la experiencia única de pasar la noche en una jaima o compartir prueba con ciclistas como 'Purito' Rodríguez, Abraham Olano o Melchor Mauri entre los 675 participantes. Alicientes que, unidos a la aventura en sí, mantienen «muy ilusionado» a Gómez desde que se lió la manta a la cabeza y comenzó a prepararse. Se buscó como a José Luis Bejarano de cómplice. Todos los huecos libres y días de descanso los han llenado el entrenamiento y el gimnasio. A razón de entre 200 y 300 kilómetros de bicicleta por semana. Le dan la vida los ratos a solas con su Cannondale. No en vano, muchos de sus platos han surgido montando en la bici en plena sierra rondeña.

Arriba, momento del comienzo de la prueba. Abajo, bicicletas y jaimas en las que dormirán los participantes.

«Ha sido un año muy loco, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, y me he dado cuenta de que el deporte me sienta muy bien para contrarrestar esa tensión», añade el cocinero, asombrado aún por la repercusión de la estrella Michelin obtenida en noviembre de 2017 y por el Sol de la Guía Repsol de este año para ese oasis en el que cocina Ronda llamado Bardal. En medio del desierto es uno más. Allí las únicas estrellas que brillan son las del cielo bajo el que duermen. Benito Gómez es consciente. Tiene asumido que no es precisamente un paseo. «Sé que será muy duro, y también sé que no estoy preparado como muchos otros que han tenido más tiempo, pero para mí lo importante es cumplir el sueño», advierte el cocinero, que más de una vez se ha preguntado qué hace allí y en qué momento se le ocurrió. Aunque al mismo tiempo sabe que es una necesidad: «Llevo cinco años sin vacaciones, me hace falta algo así, necesito liberar tensiones, pasarlo mal, sufrir, ponerme en situación extrema y competir conmigo mismo, sé que me va a servir para reciclarme internamente».

«Muy motivado» con esta aventura para la que cuenta con el apoyo de Sabor a Málaga, el Ayuntamiento rondeño y CenterBikes Ronda, no olvida al «equipo fantástico» que deja en el restaurante, ni a su pareja, Merche Piña, al frente de su segunda marca, Tragatá. Eso le da la tranquilidad justa para poder permitirse este paréntesis que espera repetir. Aún no ha terminado la gesta y ya piensa continuar todos los años que pueda. De momento, para él ya es un triunfo llegar hasta ahí. Pase lo que pase, entonará el 'We are the champions'. Queen, como Metallica, seguirán poniéndole banda sonora a sus escapadas por la sierra rondeña. 'The show must go on'.