Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dispositivo V-16 sustituirá a los triángulos en España el 1 de enero de 2026.

La DGT aclara verdades y mentiras de la baliza V-16

Este dispositivo será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026 y sustituirá a los triángulos

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El dispositivo V-16 sustituirá a los triángulos y será el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero ... de 2026. Para despejar dudas, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa sobre las verdades y mentiras que giran en torno a esta baliza, que debe estar certificada y que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia para señalizar averías y accidentes en carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La DGT aclara verdades y mentiras de la baliza V-16

La DGT aclara verdades y mentiras de la baliza V-16