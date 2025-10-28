Aviso naranja en tres provincias de Andalucía por fuertes lluvias

Lluvias, viento, tormentas y oleaje activan este miércoles los avisos en un total de 16 provincias, con cuatro de ellas en nivel naranja (importante) por ... precipitaciones acumuladas en 12 horas de 80 litros por metro cuadrado (l/m2), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán con nivel naranja por lluvias Badajoz, Cáceres, Huelva y Sevilla, con acumulados de 80 l/m2 en Huelva (Aracena y Andévalo y Condado), en Sevilla (Sierra norte de Sevilla) y Córdoba (Sierra y Pedroches)

El resto de provincias con avisos por precipitaciones serán Ceuta, Barcelona, Girona, Tarragona, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Salamanca, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga (aviso amarillo).

Además, Ceuta, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla tendrán avisos por tormentas. La AEMET ha indicado que no se descarta la formación de tornados o trombas marinas.

Los avisos por vientos se darán en Ceuta, Cádiz, Huelva y Sevilla, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en Cádiz (Estrecho) y los avisos por oleaje estarán en Cádiz y Huelva, con viento del suroeste de 50 a 61 km/h.

La AEMET prevé para este miércoles bajas presiones en el suroeste peninsular que dejarán una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones generalizadas en su mitad occidental y que serán algo más dispersas en el centro y nordeste.

Chubascos fuertes

También pueden producirse chubascos que serán localmente fuertes en los litorales de Cataluña y serán persistentes en Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla la Mancha y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces por la tarde. Además, es probable que sean localmente fuertes y con tormenta en amplias zonas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho y sur de Andalucía, donde se podrán producir acumulados significativos.

Asimismo, no se descarta alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz, así como en interiores de Huelva y Cádiz, que pueden extenderse al valle del Guadalquivir. Respecto a Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles. Asimismo, se prevén bancos de niebla y brumas en entornos de montaña.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental y Pirineos, con pocos cambios en el resto. Mientras, los descensos pueden ser notables en Extremadura.

Respecto a las mínimas, experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, que será más suave en el extremo suroeste peninsular. Estos ascensos pueden ser notables en la meseta sur. Asimismo, las temperaturas estarán en descenso en Canarias, excepto las mínimas en Fuerteventura y Lanzarote, donde se esperan ligeros ascensos.

Por otra parte, soplará viento moderado del sur en el área mediterránea norte y de este, rolando a oeste, en el área sur y Alborán. También se esperan vientos de componente sur, que serán moderados en el resto de los litorales, rolando a oeste fuerte a partir de la tarde.

Además, en el Golfo de Cádiz y zonas del interior próximos, el paso de la borrasca dejará vientos fuertes con rachas muy fuertes. Asimismo, serán de componente sur y sureste con intervalos de moderado en el interior de la Península. En Canarias se esperan vientos del oeste, rolando a componente norte con intervalos de moderado.