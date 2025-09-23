Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arizmendi

El aviso de la Agencia de Medicamentos sobre el paracetamol tras vincularlo Donald Trump con el autismo

La Aemps recomienda mantener su uso en embarazadas cuando exista indicación clínica, aplicando siempre las medidas de uso prudente

EP

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:56

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de que no existe evidencia que relacione causalmente el uso de paracetamol durante el ... embarazo con el autismo en niños, por lo que señala que las embarazadas podrían seguir utilizando este medicamento cuando sea necesario, «siguiendo siempre la recomendación de utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarla durante el menor tiempo posible».

