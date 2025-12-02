Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cerdos en una granja. EFE

La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:38

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dado este martes instrucciones para activar el plan destinado a reducir la población de jabalíes ... ante el brote de peste porcina declarado en Barcelona desde el viernes pasado, en el entorno de la montaña y los bosques de Collserola.

