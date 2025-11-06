Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cámara Gesell donde se realizará la prueba preconstituida con el testimonio de la menor de seis años. Damián Torres

Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

El presunto agresor ya fue juzgado por abusos a otra familiar de tres años pero se le absolvió al no poder verbalizar la menor los tocamientos

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:42

Agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional han arrestado en Valencia a un hombre de 36 años acusado de un delito de ... agresión sexual con acceso carnal a una niña de solo seis años y con un trastorno del espectro autista. El detenido, que ha quedado en libertad con una orden de alejamiento respecto de la menor, es primo de la madre de la pequeña, quien se refiere a él en todo momento como su tío.

