Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia

En los baños de un supermercado del centro de Valencia, cuando todavía quedaban clientes en el interior, y pese a que el establecimiento cuenta con ... seguridad privada. Una mujer de 30 años fue violada la noche del lunes por un hombre de 51, al que conoce de la calle –ambos pernoctan por la misma zona– bajo amenazas de muerte para que no gritara. «Como avises a la policía te reviento», la amenazó tras haber consumado la agresión sexual.

Agentes de la Policía Local de Valencia arrestaron al presunto violador esa misma noche tras localizarlo por las inmediaciones. El arrestado, nacionalidad española y que malvive por las calles de Valencia desde hace un mes, alegó a los agentes que las relaciones sexuales habían sido consentidas, pero el estado en el que fue encontrada la víctima indicaba todo lo contrario.

La mujer, de origen brasileño, fue a pedir ayuda, llorando, con ansiedad y visiblemente afectada por la agresión que acababa de sufrir, a una patrulla de la Policía Local de Valencia que estaba en las proximidades del supermercado realizando labores de vigilancia del tráfico por las obras que hay en la Avenida Giorgeta de Valencia. Con el habla entrecortada por el nerviosismo y mirando hacia todos los lados por si su agresor seguía cerca, la víctima relató a los agentes como había sido violada en los baños del establecimiento.

Según la denuncia de la víctima, sobre las nueve de la noche del pasado lunes entró con un amigo en un supermercado de la calle Albacete de Valencia para comprar algo que cenar. Sin embargo, tras ir a los baños públicos del local, se metió tras ella su presunto agresor, quien por la fuerza y amenazándola con acuchillarla, la violó, sin que pudiera hacer nada por impedirlo. Además, la amenazó con romperle los dientes si gritaba para pedir ayuda.

El vigilante de seguridad del establecimiento, que estaba a punto de cerrar, no se percató de lo ocurrido hasta la llegada de la policía al estar en la otra entrada del supermercado, según las fuentes consultadas por 'Las Provincias'.

Tras forzar a su víctima, y llegara a eyacular en su interior, el presunto violador huyó del lugar, no sin antes tratar de amedrentar a la mujer para que no lo denunciara. Pero por suerte sus amenazas no surtieron el efecto deseado por el agresor sexual y tan pronto como salió del local la mujer fue a pedir ayuda a los policías más próximos. Después de que los agentes trataran de tranquilizarla y activaran el protocolo ante casos de agresión sexual, la víctima les facilitó la descripción de su agresor y este localizado y detenido en las proximidades. Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de la agredida y la trasladaron a un hospital para ser explorada por el forense y tomar los vestigios seminales del presunto violador.