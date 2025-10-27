Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

Un joven resultó herido grave el sábado en el transcurso de una pelea con cuchillos en la plaza Zabalburu de Bilbao, según ha podido saber ... este periódico. La víctima sufrió una cuchillada que le rajó la cara desde la oreja hasta la boca. También sufrió varias puñaladas más en el cuerpo. En el transcurso de la pelea una señora de más de 70 años fue arrollada y sufrió un fuerte golpe en la frente y en el brazo derecho.

El joven y la mujer tuvieron que ser traslados al hospital para ser atendidos de sus lesiones.El incidente se produjo en torno a las 15.30 horas en una zona en la que -según denuncian los vecinos- se han producido numerosos incidentes en los últimos meses. Al parecer, el origen de la pelea fue por rencillas anteriores. Tres individuos atacaron a otro cuando transitaba por Zabalburu, según explicaron fuentes presenciales.

Este joven trató de defenderse. Pero le asestaron varias cuchilladas en el cuerpo. Sin embargo, el corte más grave lo sufrió en la cara y le causó lesiones entre la boca y la oreja. En medio de la pelea una señora de unos 74 años fue arrollada por los agresores.

Vistos en Vitoria

La mujer fue trasladada al hospital de Basurto y el chico herido fue llevado a Cruces. Al cierre de esta edición no se habían presentado denuncias por lo ocurrido. La Policía cree que dos de los supuestos agresores, que son hermanos, se encontraban ayer en Vitoria.

La pelea con navajas elevó ayer la preocupación de los vecinos de Zabalburu, que sienten que las agresiones violentas y la delincuencia se ha multiplicado en su zona. Hace unos meses este diario relató la experiencia de un hostelero de la zona que se plantea echar la persiana de su establecimiento. Su bar es «rentable», pero ha llegado a barajar la opción de cerrar por los altercados violentos que se producen en su negocio.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Mikel fue un incidente que para muchos hosteleros no tendría tanta importancia. Fue un pequeño robo, uno de esos que muchas veces ni se denuncia porque se pierde más tiempo en comisaría que el valor del objeto que se pretende recuperar. Pero fue el último de los muchos altercados que se han producido en su local en los últimos meses, incluido una pelea a machetazos.