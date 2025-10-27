Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

El chico sufrió un corte desde la oreja hasta la boca y la mujer tuvo que ser trasladada también al hospital

David S. Olabarri

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:40

Comenta

Un joven resultó herido grave el sábado en el transcurso de una pelea con cuchillos en la plaza Zabalburu de Bilbao, según ha podido saber ... este periódico. La víctima sufrió una cuchillada que le rajó la cara desde la oreja hasta la boca. También sufrió varias puñaladas más en el cuerpo. En el transcurso de la pelea una señora de más de 70 años fue arrollada y sufrió un fuerte golpe en la frente y en el brazo derecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Meteorología activa avisos amarillos en Málaga por lluvias
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  7. 7 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  8. 8 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel
  9. 9 El fiscal señala al Obispado de Málaga como responsable civil subsidiario en el caso de los abusos del padre Fran
  10. 10 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu

Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana en una pelea en Zabalburu