Andrew Mayne: «Todos nadamos con tiburones»

El ilusionista y escritor estadounidense Andrew Mayne se propuso 'engañar' a un público muy especial: una docena de tiburones blancos de más de cuatro metros de longitud en aguas australianas. Y lo hizo diseñando un traje pensado para burlar los agudos sentidos de estos escualos, que, además de tener una penetrante visión y un olfato capaz de detectar una gota de sangre a kilómetros de distancia, pueden percibir las vibraciones e impulsos eléctricos de potenciales presas o depredadores a gran distancia. 'El mago de los tiburones', en el que Mayne bucea junto a un cámara de televisión y un biólogo marino, se emite en el especial 'Shark Week 2019' de Discovery Channel (00.50 horas, sábado 3 de agosto).

– ¿Qué podrá ver la gente en este programa?

– Quería utilizar mi experiencia como mago e inventor para camuflarme y, odio usar la palabra, engañar a un tiburón, haciéndole creer que yo no estaba allí. Hablé con expertos sobre cómo perciben las cosas los tiburones y qué técnicas podía usar para burlar sus sentidos y después las puse juntas en un traje submarino.

– Está usted vivo, así que el traje funcionó... ¿Puede explicar cómo lo hizo o es una especie de truco de mago secreto?

– Sí que funcionó, y estoy muy agradecido por ello. En el programa se explica cómo funciona. Es una combinación de tecnologías muy sofisticadas, algunas de uso militar, para pasar desapercibido para los tiburones. Por ejemplo, utilicé un sistema llamado 'rebreather' que recicla el CO2 que exhalas, de modo que elimina gran parte del sonido de la respiración.

Muy personal Andrew Mayne comenzó a hacer magia con 4 años, empezó a trabajar en un circo de adolescente y a los 19 ya actuaba como ilusionista. Inventor de la magia para iPhone, en sus espectáculos mezcla ciencia y fantasía. Entre sus trucos, 'encoger' hasta los 60 centímetros o beber nitrógeno líquido. Ha escrito medio centenar de novelas de misterio y libros de magia y tiene su propio 'show' televisivo, 'No te fíes de Andrew Mayne'.

– ¿Es de los que se sienten atraídos por los tiburones o de los que los consideran aterradores? ¿O las dos cosas?

– Las dos cosas. Aterradores, seguro. Soy muy asustadizo; puedo salir del agua de un salto si oigo un chapoteo. Lo gracioso es que todo el que nada en el océano está nadando con tiburones, aunque no lo sepa. La primera vez que hice buceo, con 12 o 13 años en Florida, la primera criatura que vi nada más limpiar mi máscara fue un tiburón gato a tres metros de distancia. Me miró. No le interesé y siguió nadando. Antes de grabar el especial nadé con un triburón tigre muy grande. Fue una experiencia muy interesante. Pero con los grandes blancos... nunca había visto tantos tiburones, tan grandes, tan cerca que tenía que empujarlos.

– ¿Se sintió en peligro?

– En cualquier inmersión en el mar, en la que usas un sistema sofisticado para respirar, hay un montón de cosas de las que tienes que tener cuidado. El peligro está a solo una decisión de distancia:puedes estar a dos segundos de hacer una tontería. Cuando nadaba con los grandes blancos, era consciente de que quizá no quisieran atacarme, pero yo me había metido en su espacio y sentían curiosidad. Y un tiburón grande y curioso puede matarte; quizá quiera averiguar a qué sabes. Por suerte, estaba con gente que sabía lo que hacía.

– ¿Será util su traje para usos científicos?

– Trabajé con un gran experto en tiburones, el doctor Neil Hammerschlag. Quizá algunas de las cosas que hemos aprendido sirvan a quienes investigan técnicas de camuflaje para mitigar los ataques de tiburones. Espero que sí.

– ¿Por qué nos fascinan tanto?

– Ocurre un poco como con los dinosaurios. Son muy grandes, tienen unos dientes terroríficos, pero al mismo tiempo hay algo bello en ellos. La idea de que están en lo alto de la cadena alimenticia da miedo, pero también es fascinante. A lo largo de los años, en parte debido a la Semana de los Tiburones de Discovery Channel, la gente ha aprendido sobre ellos y ha pasado de decir 'Oh, Dios mío, qué miedo dan' a 'Son alucinantes. No quiero acercarme a ellos, pero los aprecio de lejos'.

– ¿Siempre quiso ser mago?

– Desde que era un niño pequeño. Creo que hice mi primer truco con cuatro o cinco años. Siempre me recuerdo en ese mundo.

– Trabajó durante años para la Fundación de James Randi. ¿Qué aprendió allí sobre magia, ciencia y la relación entre ambas?

– En ciencia se usa el pensamiento crítico y la experimentación para abordar los misterios del Universo y entender cómo funciona. La magia es el uso de técnicas científicas para crear la ilusión de lo imposible. Son los dos extremos del espectro:las cosas que no entendemos son magia y las que sí entendemos son ciencia.

– Ha escrito varias novelas. ¿En alguna aparecen tiburones?

– Mi próximo libro, 'The girl beneath the sea' ('La chica bajo el mar'),trata sobre una policía-buzo que se ve envuelta en un caso en el que hay encuentros con tiburones. Saldrá el año que viene.