Almudena Alberca, la primera española Master of Wine: «Soy promiscua con el vino» Almudena Alberca se confiesa devota del champán y de los vinos viejos y fortificados, como el jerez o el oporto. / R. C. La madrileña atesora un título reservado al grupo más selecto de paladares. «Mejor si se comparte con amigos» SUSANA ZAMORA Lunes, 29 julio 2019, 23:43

Es la española que más sabe de vinos, de los que se producen aquí y en el resto del mundo. La única que ha obtenido el título Master of Wine (MW), una distinción internacional reservada al exclusivo club de paladares que consigan acreditar un excelso conocimiento en viticultura, producción y negocio del vino. Solo 382 personas (131 mujeres) en todo el planeta pueden presumir de tal reconocimiento; en España, solo hay cuatro. Almudena Alberca (Madrid, 1978) es una de ellas, junto con Pedro Ballesteros, Fernando Mora y Andreas Kubach. Tras seis años de renuncias, viajes y estudio, obtuvo el título en 2018. Únicamente lo consiguen el 10% de quienes lo intentan.

Personal Currículum Almudena Alberca es licenciada en Enología por la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia. Se tituló en Ingeniería Técnica Agrícola en Salamanca. Posee el nivel 3 del Wines and Spirits Education Trust y es directora técnica de Bodegas Viña Mayor. Coste Para ser Master of Wine es necesario estudiar al menos tres años y desembolsar entre 15.000 y 20.000 euros. Almudena invirtió seis años. Título Solo hay cuatro españoles Master of Wine, un reconocimiento que otorga desde 1953 The Institute of Masters of Wine (IOMW) de Londres.

– ¿Cómo acaba una enóloga en un club tan exclusivo como el Master of Wine?

– Cuando terminé la licenciatura en Enología, estuve cinco años trabajando en el mundo del vino. Disfrutaba con lo que hacía y siempre quería saber más. Una amiga me sugirió este título, que nunca imaginé que sería tan difícil de obtener. Fui un poco inconsciente, la verdad. Sabía que la probabilidad de no sacarlo era grande, pero me compensaba todo lo que iba aprendiendo.

– ¿Qué botella descorchó el día que obtuvo el título?

– Muchas, y bastante champán. Tenía varias botellas reservadas para una ocasión realmente especial, pero preferiría no casarme con ninguna marca.

– Le habrán subido el sueldo...

– He ascendido laboralmente, sí. He pasado a llevar la dirección técnica del grupo Bodegas Viña Mayor. La empresa siempre ha creído en mí.

– Con su carta de presentación, supongo que se la rifarán...

– No se crea. No me han llovido las ofertas. Me han surgido muchas oportunidades para hacer cosas diferentes, pero compatibles con mi trabajo, como jurado, catadora en concursos o conferenciante. En cualquier caso, no me planteo dejar mi actual ocupación.

– Lo de tener un buen olfato, ¿le ha servido para algo más que para seleccionar buenos vinos?

– (Risas) ¡Claro! Para elegir perfumes maravillosos para regalar a los amigos. El olfato es un sentido muy intuitivo que nos ayuda más de lo que pensamos. Hay muchas cosas que están relacionadas con el aroma y con lo que al final sentimos y pensamos.

– ¿Hay ocasiones en la vida para tantos tipos de vino?

– Por supuesto. Al igual que no comemos lo mismo todos los días ni en las mismas circunstancias, lo mismo pasa con el vino.

– Y cuando no bebe vino...

– Me gusta el whisky solo con hielo; sobre todo, el escocés y algunos japoneses. Son muy interesantes.

– ¿Es capaz de relajarse con una copa de vino y no estar pensando en la acidez de la uva o en la madera en que ha madurado?

– No puedo evitarlo. Lo hago inconscientemente. Por eso, una comida con maridaje me resulta agotadora. Al estar siempre catando, el gusto y el olfato los tengo más desarrollados y cuando pruebo algo lo analizo. Si como muchas cosas distintas y le pongo un vino diferente a cada una, acabo agotada de tanto catar y tanto pensar. Prefiero un par de vinos, un blanco que te acompañe al principio y un tinto para después, o un espumoso o un blanco con madera y que me ayude a disfrutar de la comida.

Un pequeño juego

– ¿Demasiado postureo en su mundo?

– Supongo que sí. El vino está de moda y, como pertenece al mundo de los sentidos, todos pueden opinar. Al final es un pequeño juego, no hay nada de malo en ello.

– Hay sumilleres que intimidan al común de los mortales. ¿Hace falta didáctica?

– Sí. El lenguaje técnico debe quedar para los expertos del sector. Hay que hacerlo fácil al consumidor, porque el vino es para disfrutar y compartir con amigos, y ahí no hace falta ser trascendente, solo saber si gusta o no.

– Reducir la degustación de un vino a un «me gusta» o «no me gusta» por alguien profano en la materia, ¿es una valoración demasiado simplista para el complejo trabajo que hay detrás?

– Depende de quién te diga ese me gusta. Para un profano es suficiente, pero si te lo dice un profesional, entonces duele un poco más.

– ¿Qué vinos no pueden faltar nunca en su casa?

– Me encanta el champán. Por mi profesión y porque amo el mundo del vino, soy promiscua. No tengo siempre la misma marca, porque me aburre muchísimo. Intento tener botellas de vino viejo y adoro los fortificados (jerez, oporto, madeira...). Estoy loca siempre por que vengan amigos para compartirlas.

– ¿Nunca bebe sola?

– No suelo hacerlo. Trato de aprovechar los días de descanso para limpiar un poco y cuidarme.

– A la hora de crear un vino, ¿la inspiración le pilla siempre trabajando?

– Trabajando y en cualquier circunstacia. Hay inspiraciones que suceden fuera del trabajo, cuando estás más libre y con el espíritu más abierto a otras cosas.