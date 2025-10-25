Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Las autoridades sanitarias italianas dieron la alerta. Se ha detectado la presencia de alcaloides tropánicos en el maíz de las palomitas de tres marcas, por ... lo que se ha pedido su retirada del mercado. Son productos de las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes, procedentes de Argentina, y desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) se recomienda a las personas que puedan tenerlos en su hogar, que se abstengas de consumirlos.

Los datos de los productos implicados son:

Producto 1

Nombre del producto: Popping corn.

Marca comercial: The Italian Food Shop.

Número de lote: 171/25.

Fecha de consumo preferente: 31.12.2026.

Peso de unidad: 500 g.

Temperatura ambiente.

Producto 2

Nombre del producto: Popcorn.

Marca comercial: Veggy Duck.

Números de lote: 162/25 con fecha de consumo preferente 31.12.2026 y 190/25 con fecha de consumo preferente 31.01.2027.

Peso de unidad: 1 kg.

Temperatura ambiente.

Producto 3

Nombre del producto: Popping corn (maíz para palomitas).

Marca comercial: Easy Vibes.

Números de lote: 155/25, 162/25 y 171/25 con fecha de consumo preferente 31.12.2026 y 183/25 y 190/25 con fecha de consumo preferente 31.01.2027.

Peso de unidad: 900 g.

Temperatura ambiente.

¿Qué son los alcaloides del Tropano?

Los alcaloides del Tropano o alcaloides tropénicos son metabolitos secundarios que se producen naturalmente en las plantas de varias familias (Brassicaceae, Solanaceae como beleño, belladona o estramonio, y Erythroxylaceae, como la planta de la coca) encontrándose en todas las partes de las mismas. Aunque pueden tener usos medicinales en dosis controladas, su presencia en alimentos representa un riesgo sanitario importante. En concentraciones elevadas, estos alcaloides pueden provocar trastornos en el sistema nervioso, incluyendo sequedad bucal, dilatación de pupilas, aumento del ritmo cardíaco y, en casos graves, alucinaciones o convulsiones. Con todo, los extractos de algunas plantas que contienen TAs como atropina, hiosciamina y escopolamina se han utilizado durante siglos en la medicina humana y todavía hoy se usan, según detalla la Aesan.