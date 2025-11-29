Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
Los lotes del producto afectado han sido vendidos en Andalucía, entre otras comunidades autónomas
Málaga
Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:33
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido un aviso de alerta alimentaria al tecer conocimiento de la presencia de salmonella en ... dos lotes de una carne picada de pollo a la venta en supermercados de una conocida marca en Andalucía y en otras comunidades autónomas.
Fue la propia empresa, Consum, la que comunicó a las autoridades sanitarias la incidencia detectada en un control propio en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner al alcande de la población alimentos no seguros.
Los datos del producto implicado son:
Nombre: Preparado de carne Burger meat de pollo.
Marca: Consum.
Aspecto del producto: envasado en bandeja de plástico de 400 g.
Números de lote: 2830 y 1671.
Fecha de caducidad: 01/12/2025 (ambos lotes).
Peso de unidad: 400 g.
Temperatura: Refrigerado.
Según la información disponible, la distribución del producto afectado se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. La empresa ya ha retirado los dos lotes implicados de sus lineales mientras que el de los comercializados son seguros para su consumo.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. No obstante, tal y como se indica en el etiquetado del producto, este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida muy efectiva para eliminar el riesgo sanitario, según destaca la Aesan.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.
