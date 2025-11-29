Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alerta alimentaria

Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado

Los lotes del producto afectado han sido vendidos en Andalucía, entre otras comunidades autónomas

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:33

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido un aviso de alerta alimentaria al tecer conocimiento de la presencia de salmonella en ... dos lotes de una carne picada de pollo a la venta en supermercados de una conocida marca en Andalucía y en otras comunidades autónomas.

